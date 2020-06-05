Правозащитники США подали иск против Трампа

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие организации подали иск против президента США Дональда Трампа и его администрации, в котором они утверждают, что должностные лица нарушили конституционные права протестующих, когда разогнали акцию в парке у Белого дома в Вашингтоне с применением спецсредств.

В минувший понедельник полицейские вытеснили протестующих из парка Лафайетт и площади перед Белым домом, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. Сразу после разгона президент Трамп прошел через площадь, чтобы сфотографироваться у ближайшей церкви с Библией в руках. Территория вокруг Белого дома с тех пор остается закрытой для публики.

Иск был подан от имени группы Black Lives Matter D.C. и отдельных протестующих, которые выступали против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Подобные акции продолжаются в разных городах США уже больше недели.

В своем иске правозащитники помимо Трампа обвиняют также генерального прокурора США Уильяма Барра и министра обороны Марка Эспера. Как утверждает сам Барр, именно он приказал разогнать демонстрантов, чтобы расширить периметр безопасности вокруг Белого дома. ACLU назвал это «скоординированным и неспровоцированным нападением на толпу демонстрантов». (DW)