Правительство сторонников Хафтара приостанавливает участие в мирном диалоге по Ливии

Временное правительство Ливии, действующее на востоке страны, приостанавливает свое участие в мирном диалоге с представителями Правительства национального согласия (ПНС), который проходит в Женеве. Об этом, как передал в среду телеканал Al Arabiya, заявил глава МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейдж.

«Временное правительство приостанавливает свое участие в женевских переговорах», — отметил аль-Хвейдж.

По мнению министра временного кабинета, глава ПНС Фаиз Саррадж «узурпировал власть в Триполи». Как считает аль-Хвейдж, наемники, которые выступают на стороне ПНС, «угрожают не только самой Ливии, но и странам Европы и всему международному сообществу».(ТАСС)