Правительство Швеции принимает меры из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, перед 15 ведомствами поставлена задача сделать более эффективной защиту от терроризма.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер.

«Это касается в том числе таможни, НИИ обороны, полиции безопасности [СЕПО], полиции, управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления судоходства и управления по радиационной безопасности. Работу возглавит полиция безопасности, — пояснил он. — Правительство предпринимает систематические усилия против создания неверного образа Швеции, распространяемого экстремистскими и государственными деятелями. Мы интенсивно работаем над пресечением угроз и предотвращением терактов против Швеции».

По словам Стрёммера, угроза терроризма исходит в основном от трех групп. «Частично со стороны исламистов, частично со стороны правых экстремистов и частично со стороны автономных левых. В последние годы прежде всего со стороны первых двух, — продолжил министр юстиции. — В течение последних шести месяцев ряд событий по отдельности и в совокупности представлял угрозу [для безопасности] Швеции. Это в том числе сжигание Корана, но и не только это».