Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш официально проинформировал президента республики Эдгарса Ринкевичса об отставке правительства, об этом сообщил портал Rus.lsm.lv.

Сообщается, что лидер Латвии подтвердил информацию об отставке Кабинета министров на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с Кариньшем.

Напомним, что несколько дней назад бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что 17 августа подаст в отставку. Причина отставки Кариньша не разглашается.

Кришьянис Кариньш был премьер-министром с 23 января 2019 года.