Правительство Азербайджана потребовало от Армении остановить строительство крупного металлургического завода в Араздейяне, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщили АПА в Кабмине, об этом говорится в письме министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтара Бабаева, адресованном министру окружающей среды Армении.

В письме говорится, что в связи с деятельностью, осуществляемой вблизи поселка Ерасх (Араздейян), расположенного в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном, и которая может иметь трансграничные последствия, начата соответствующая процедура, предусмотренная «Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте».

Особо подчеркивается, что в соответствии с Приложением 1 к этой Конвенции металлургические заводы признаются деятельностью, которая открыто может иметь существенное негативное трансграничное воздействие.

Согласно ст. 3.1 Конвенции, Армения обязана уведомить Азербайджан о воздействии указанной деятельности на окружающую среду. Однако Азербайджан, как сторона, подвергшаяся этому воздействию, не получила от Армении никакого уведомления относительно этого проекта.

Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии со ст. 3.7 Конвенции, Азербайджан требует от Армении обмена информацией для обсуждения негативного трансграничного воздействия проекта. В то же время правительство Азербайджана потребовало немедленного прекращения Арменией строительства завода до полного прояснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта.

Соответствующее уведомление по этому поводу также направлено исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН.