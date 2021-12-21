В минувшее воскресенье, 19 декабря, в столице Франции состоялся финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение 2021». Победу на конкурсе в Париже одержала представительница Армении певица Малена с песней «Qami-qami», набравшая по результатам голосования жюри и телезрителей 224 балла. Второе место заняла представительница Польши с 218 баллами. На третьей строчке расположился певец из Франции, заработав 187 баллов.

Азербайджанская участница «Детского Евровидения 2021» Сона Азизова заняла пятое место – песня «One Of Those Days» принесла юной исполнительнице 151 балл. Все, кто наблюдал за ходом голосования, видели, что до последнего момента Азербайджан был в числе лидеров нынешнего евросонга. Кстати, по итогам голосования профессионального жюри Maléna занимала третью строчку. Ее незначительно опережали главные конкуренты из Франции и Польши, Азербайджан немного отставал.

Все решило зрительское онлайн-голосование. Именно поклонники отдали наибольшее количество голосов представительнице Армении. Безусловно, тут подсуетилась армянская диаспора во Франции, где проходил нынешний конкурс, а также в ряде иных стран Европы. В любом случае, победителей не судят, и нужно поздравить армянскую участницу с победой в этом престижном европейском песенном конкурсе.

В этой связи отмечу, что в Сети распространилось видео, снятое за кулисами конкурса, в котором С.Азизова поздравляет Малену с победой, за что армянская участница благодарит представительницу Азербайджана. Конечно, будут разные мнения на сей счет. Кто-то осудит Сону за поздравления армянской девочки, победившей на детском евросонге, приведя в качестве аргумента память о шехидах. Кто-то же, наоборот, скажет, что она поступила правильно. Ибо, война уже в прошлом, а нужно жить настоящим и будущим.

Я отношусь ко второй категории лиц. Глубоко чтя память шехидов, но считая, что нельзя жить только болью потерь в войне. Нужно иметь мужество для осуществления шагов к миру. Раньше, покуда наши земли находились под оккупацией, это было бы неуместно. Сейчас, после их освобождения, на правах победителей, мы можем себе это позволить.

И еще. «Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе», — заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом. «Мы готовы. Мы уже сделали несколько публичных заявлений о том, что готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением», – подчеркнул глава нашего государства.

И то, что Сона Азизова пришла поздравить Малену с победой в детском евросонге — четкое и яркое доказательство слов президента Азербайджана. Наша страна готова к миру, она хочет видеть Южный Кавказ процветающим, спокойным, мы не хотим больше войн и смертей. И мы проявили свою высокую культуру, сделав шаг навстречу Армении, поздравив ее представительницу с триумфом на престижном песенном конкурсе. Считаю, что представителю нашей страны нужно обязательно ехать на следующий детский евросонг в РА. Ехать и, по возможности, побеждать. Чтобы уже армянский участник или участница конкурса вышла с поздравлениями к представителю Азербайджана.