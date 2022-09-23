С 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с территорий населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Юхары Шорджа, Гюнешли и Заркенд Басаркечярского района на азербайджано-армянской государственной границе периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении сел Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбина Кельбаджарского района, Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.