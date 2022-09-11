С полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Горусского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Садынлар Лачинского района.

Об этом АПА сообщили в Минобороны. Отмечено, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры, в результате противник был подавлен.