Позиции азербайджанской армии в Дашкесанском и Шахбузском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«2 сентября с 21:15 до 3 сентября 01:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнашли Басаркечярского района и Мартирос Пашалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.