В результате крупного пожара в здании парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Кейптауне сгорела вся часть здания, где расположена Национальная ассамблея и заседают парламентарии. Причина возгорания пока неизвестна, в связи с пожаром задержан один человек. Огонь сначала охватил старейшее крыло парламента, а затем распространился на новые части комплекса.

«Вся палата, где заседают члены… сгорела дотла»,— сказал представитель пресс-службы парламента Молото Мотапо, добавив, что пламя все еще не потушено (цитата по AFP). В историческом здании хранится коллекция редких книг и оригинальная копия бывшего национального гимна на языке африкаанс, использовавшегося в эпоху апартеида, «Die Stem Suid-Afrika» («Голос Южной Африки»).

Команда пожарных, которая первой прибыла на место происшествия, боролась с пламенем несколько часов. Позже в тушении было задействовано около 70 пожарных. (kommersant.ru)