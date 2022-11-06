Аутизм – группа психических расстройств, характеризующихся трудностями взаимодействия с окружающими и атипичной моделью поведения. Его признаки проявляются уже в раннем детстве, и по данным ВОЗ он встречается у одного из ста детей.

Чем более ранней и профессиональной будет реабилитационная работа с детьми с аутизмом, тем больших успехов получится добиться. Но на сегодняшний день в Азербайджане нет бесплатных центров для этой группы населения. А о том, что они необходимы говорят уже давно.

Частных центров психологической помощи в стране достаточно, но стоят их услуги дорого и большинству семей, где растут дети с аутизмом не по карману. Когда в Низаминском районе в прошлом году был сдан в эксплуатацию новый Центр аутизма, построенный Фондом Гейдара Алиева, у родителей детей с этим расстройством, появилась надежда на то, что там услуги будут оказываться бесплатно. Но, по их словам, это оказалось совсем не так. Родители отмечают, что им там говорят, что он частный и оказывает услуги платно. Месяц реабилитации обходится в среднем в 700 манатов. Такую сумму мало кто может себе позволить.

Тогда председатель общественного объединения Центра дефектологической и психологической помощи больным аутизмом Чичек Мамедли и родители детей с аутизмом и ДЦП решили предпринять меры, чтобы был создан бесплатный государственный центр. При этом, они со своей стороны готовы сделать для этого все от них зависящее – найдено место для центра в Хатаинском районе. Уже разработан и детальный проект этого центра, где предусмотрено все – размер комнат, какие должны быть стулья и т.д. Проект есть, но земля на балансе государства и не было разрешения на строительство. Исполнительная власть Хатаинского района переводила стрелки на исполнительную власть столицы, а та, в свою очередь, не спешила давать разрешение.

В итоге чаша терпения родителей переполнилась, и они на днях решили провести акцию у ИВ города Баку. Там им объявили, что разрешение было подписано за день до этого, правда никаких бумаг они пока не видели.

Как говорит Мамедли, в столице обязательно нужен государственный центр для детей с аутизмом и ДЦП, где они смогут получать квалифицированную помощь бесплатно или за символическую плату. Есть ведь, например, государственный центр для больных талассемией. В центре для детей с аутизмом должен быть государственный контроль, и необходимо, чтобы там были не только психологи и педагоги, но и грамотные врачи – невропатологи, психологи, психиатры и т. д. Помощь детям должна быть разносторонней.

Родители уже просто устали писать в разные инстанции, обивать их пороги, просить о том, чтобы государство построило такой центр. Со строительством обещали помочь спонсоры, благотворители, и родители поучаствуют – кто чем может. Главное, чтобы в итоге государственный центр для детей с аутизмом заработал.

По словам Мамедли, многие не знают, что такое аутизм. И бывают случаи, когда, скажем, при задержке речи, ребенка считают аутистом, а он им не является. Детей с тяжелой формой аутизма в стране по неофициальным данным сейчас около 10 тысяч. И они нуждаются в поддержке государства.

Член правления данной организации, отец ребенка с аутизмом, инвалид Карабахской войны Ахмед Рахманов подчеркнул, что существующие сейчас центры психологической помощи в основном монополизированы и строят их чиновники. Стоят их услуги дорого, и никто не дает гарантии, что будет позитивный результат. То есть они ни за что не отвечают. В Баку немало таких центров, но там нередко нет необходимого квалифицированного медперсонала, квалифицированных педагогов.

«Наша цель – сделать реабилитацию детей с аутизмом доступной для каждой семьи, и надеюсь, что нам удастся ее достигнуть. Вообще, люди с инвалидностью в нашей стране постоянно сталкиваются с трудностями. Так, нередко им дают не ту группу инвалидности, которую должны. Пособия по инвалидности очень маленькие, прожить на них нереально. Матерям по уходу за ребенком с инвалидностью платят 80 манатов в месяц, непонятно, откуда взяли такую цифру. Никто этого не объясняет. Вообще ничего не делать для детей с инвалидностью государство не может, но то, что делается, это мизер, просто для отвода глаз», – делится Рахманов.

Что касается строительства государственного центра для детей с аутизмом, то он выразил надежду, что дело наконец сдвинется с мертвой точки.