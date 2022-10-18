Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода «Северный поток-1» на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen, пишет «Европейская правда».

Фото сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждения трубы, разорвавшейся во время вероятной диверсии.

Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб «Северных потоков», укрепили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования.

Немецкая полиция и армия направили на прошлой неделе два военных катера в район аварии. Там же был запущен подводный дрон Sea Cat.

По данным немецких СМИ, на фотографиях видна пробоина диаметром восемь метров. Следователи считают, что такое могло быть только в результате применения взрывчатки.