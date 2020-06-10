Повышается обеспечение доступности льготной пенсии для работавших на тяжелой работе

Повышается обеспечение доступности льготной пенсии для работавших на вредной и тяжелой работе.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что для мужчин, проработавших минимум 12 лет и 6 месяцев и женщин, проработавших минимум 10 лет в трудных рабочих условиях, подразумевается снижение возрастного предела выхода на пенсию на пять лет и присвоение им права на трудовую пенсию.

Предлагается при назначении пенсии устранить необходимость в предоставлении одновременно и пенсионного капитала и общего стажа (для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет).(report)

| 2020-06-10T15:28:21+04:00 10 июня 2020, 18:18|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss