Повстанцы в Колумбии призвали власти объявить режим прекращения огня

«Мы предлагаем президенту Ивану Дуке заключить договор о двустороннем прекращении огня сроком на 90 дней», — говорится в заявлении. Согласно ELN, данный шаг может способствовать разрядке напряженности и создать благоприятную атмосферу для начала переговоров о мире между движением и колумбийским правительством.

Дуке, в свою очередь, заявил, что Колумбия никогда не прекратит исполнять свой конституционный долг по борьбе с преступностью на территории всей страны. «ELN — террористическая группировка, которая жестоко бичевала страну на протяжении десятилетий. Колумбия требует освобождения заложников и прекращения преступных действий», — написал президент в своем аккаунте в Twitter. Армия национального освобождения Колумбии состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Колумбия, США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.