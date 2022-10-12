За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 270 российских оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 63 тыс. 380 человек.
- 2 тыс. 505 танков (1 за сутки)
- 5 тыс. 181 боевую бронированную машину (19 за сутки)
- 1 тыс. 507 артиллерийских систем (11 за сутки)
- 355 реактивных систем залпового огня (2 за сутки)
- 182 средства противовоздушной обороны (1 за сутки)
- 268 самолетов, 235 вертолетов
- 1 тыс. 129 беспилотников оперативно-тактического уровня (15 за сутки)
- 315 крылатых ракет (20 за сутки)
- 15 кораблей/катеров
- 3 тыс. 927 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 за сутки)
- 136 единиц спецтехники.
В сообщении отмечается, что самые большие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. (УНИАН)