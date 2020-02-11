Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО

Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА «Новости».

По ее данным, каждая страна, входящая в альянс НАТО, была подвержена кибератакам России или, в некоторых случаях, с китайской стороны.

Хатчисон отметила, что необходимо улучшить оборону НАТО и расширить знания о проникновениях извне.

Ранее сообщалось, что в Иране заявили, что им удалось отразить «самую масштабную» кибератаку в истории страны. Атака была направлена на создание неполадок в работе интернета.

| 2020-02-11T20:32:54+00:00 11 февраля 2020, 23:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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