Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО

Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА «Новости».

По ее данным, каждая страна, входящая в альянс НАТО, была подвержена кибератакам России или, в некоторых случаях, с китайской стороны.

Хатчисон отметила, что необходимо улучшить оборону НАТО и расширить знания о проникновениях извне.

Ранее сообщалось, что в Иране заявили, что им удалось отразить «самую масштабную» кибератаку в истории страны. Атака была направлена на создание неполадок в работе интернета.