Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели не следовало воздерживаться при голосовании в генассамблее ООН по ситуации на Украине и следует уважать устав организации.

«Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать», — написал Тирумурти в Twitter.

Обмен заявлениями произошел после того, как постпред Индии разместил текст своего выступления на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по Украине, где, в частности, напомнил, что Индия последовательно призывает к полному прекращению боевых действий на Украине и «к следованию по пути диалога и дипломатии как единственному выходу».