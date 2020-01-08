Посольство в Иране уточняет наличие азербайджанцев среди погибших при крушении украинского лайнера

Посольство Азербайджана в Иране уточняет наличие азербайджанцев среди погибших при крушении украинского лайнера, сообщили в МИД Азербайджана.

«Посольство в настоящее время уточняет наличие азербайджанцев среди погибших. Как только появится информация, общественность будет проинформирована», — сказали в МИД.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

| 2020-01-08T10:05:00+00:00 8 января 2020, 11:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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