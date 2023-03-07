Посольство США в Грузии выступило с заявлением в связи с законопроектом об иноагентах, который сегодня был принят в Парламенте Грузии в первом чтении.

«Сегодня черный день для грузинской демократии. Продолжение обсуждения парламентом инспирированных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением Грузии к интеграции с Европой и демократическому развитию страны.

Принятие этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и подорвет важную работу, которую проводят многие грузинские организации, чтобы помочь своим согражданам.

Этот процесс и законопроекты поднимают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции», — указано в заявлении.

Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским». Однако в последнем отсутствует параграф 613 американского закона, в котором согласно пункту «F» президент страны составляет перечень стран, являющихся партнерами США. Эти страны и их представители не должны регистрироваться в качестве «иноагентов».

Посольства ведущих стран Запада и международных институтов заявили о крайней нежелательности их принятия. По их оценке, это может негативно отразится на евроинтеграционном процессе Грузии.

С аналогичной оценкой выступили пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, Посол Евросоюза Павел Герчинский, Посол США Келли Дегнан и Посол Великобритании Марк Клейтон.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл заявили: «Грузия стала местом, комфортным для Путина… Она уже не может быть лучом демократии, которую мы рекламировали в 2008 году».

Против законопроекта выступили грузинские НПО, СМИ, рабочие профсоюзы, ассоциация фермеров и студенческие организации. Представительство ООН в Грузии и Глава USAID, также призывали не принимать этот законопроект.

Несмотря на столь острую реакцию Запада и местного общества, лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что «один из двух законопроектов обязательно будет принят».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили указала, что наложит вето на закон об «иноагентах». Однако ранее Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о прослушке.

Отметим, что в эти минуты перед парламентом Грузии проходит широкомасштабная акция протеста.