Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Ранее дипмиссия опубликовала пост в Twitter, в котором говорилось, что концлагерь был освобожден американскими солдатами. Спустя некоторое время в посольстве уточнили, что ошиблись.

«Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками», — говорится в новом посте .