Посольство Грузии в Швейцарии распространило обращение к согражданам

Посольство Грузии в Швейцарской Конфедерации распространило обращение к гражданам Грузии, передает Грузия Онлайн.

Согласно заявлению, учитывая активное распространение коронавируса в Швейцарии, федеральное правительство Швейцарии приняло новое решение.

«С 14 сентября некоторые регионы, граничащие со Швейцарией, будут добавлены в список стран высокого риска. Например, Венский регион, Парижский регион и так далее. В случае въезда в Швейцарию из этих регионов, в том числе по воздуху или суше из Парижа и Вены, с 14 сентября становится обязательным 10-дневный карантин-самоизоляция. Правила распространяются на граждан/резидентов любой страны, в том числе граждан Грузии.

В течение двух дней после прибытия в Швейцарию гражданин обязан связаться с миграционной службой в зависимости от кантона и города проживания и подать заявление о маршруте въезда в страну.

В случае уклонения от карантина налагается штраф в размере 10 000 франков.

Справки теста на COVID не требуются на границе, поскольку карантин является обязательным независимо от положительных или отрицательных результатов теста.

«Пожалуйста, следите за списком стран/регионов высокого и низкого риска, установленным правительством Швейцарии, который динамично меняется», — говорится в заявлении.

Посольство Грузии в Швейцарской Конфедерации публикует список некоторых соседних с Швейцарией регионов, которые с 14 сентября считаются зонами повышенного риска.