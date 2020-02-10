Посол Ирана заявил о возможности пересмотра участия Тегерана в ДНЯО

Тегеран будет вынужден пересмотреть своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия, если западные страны продолжат разговор с Ираном с позиции силы, заявил посол ИРИ в России Казем Джалали.
«Вы видите, что в эти дни в парламенте Ирана обсуждают такие вопросы, как выход из ДНЯО. Это обсуждается. Поэтому естественно, что если народ Ирана, парламент Ирана, правительство Ирана увидит, что… высказываются мнения с позиции силы, они будут вынуждены принять другие решения», — сказал Джалали на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».(РИА Новости)
| 2020-02-10T14:31:45+00:00 10 февраля 2020, 17:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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