Отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.

Как передает #, об этом сказал журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко.

«ЕС и Азербайджан совместно работают в различных сферах на благо наших народов. У нас есть важное сотрудничество в сфере образования и других важных областях.

Азербайджан и ЕС строят прочное партнерство. Наши отношения интенсивно развиваются. На прошлой неделе состоялся визит высокого уровня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Баку, между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в энергетической сфере. Во время этого визита ее сопровождал комиссар ЕС по энергетике.

Также в Брюсселе состоялось заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. Мы очень рады такому динамичному диалогу», — подчеркнул посол ЕС.