Послесловие к визиту: кое-что о турецко-украинских отношениях

Турецко-украинские отношения всегда были и будут в фокусе повышенного внимания Азербайджана. В Баку с интересом наблюдали за визитом в Киев представительной турецкой делегации во главе с главой МИД братской страны Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом глава украинского государства написал в Twitter по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Киеве, передает Anadolu.

Зеленский также сообщил, что в Украине готовятся к заседанию Стратегического совета высшего уровня Турция — Украина, запланированному на начало 2021 года. Украинский лидер отметил, что будет рад провести очередную встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Украина и Турция впервые провели политико-оборонные консультации в новом формате «Квадрига» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Как сообщает «Европейская правда», итоги заседания объявили четыре министра на пресс-конференции в Киеве. «Мы с коллегами разделяем мнение, что механизм «Квадрига» под руководством наших президентов станет важной движущей силой не только украинского-турецких отношений, но и развития ситуации в нашем регионе в целом. Безусловно, что формат «Квадрига» также будет полезным для поддержки евроатлантической интеграции Украина», — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не признает аннексии Крыма Россией и продолжит говорить об этом на всех международных площадках. «Мы обсудили вопрос, каким образом мы все вместе можем помочь крымским татарам. Выразили свою поддержку инициативе «Крымская платформа», — сказал он. Министр обороны Андрей Таран рассказал, что Украина и Турция хотят создать механизм целевых консультаций в сфере безопасности и обороны Черноморского региона.

Он сказал, что одной из тем встречи была политика безопасности ситуации в регионе, в частности, Черноморском и Азовском, которые «испытывают серьезное давление из-за агрессивной политики России». «И в этих условиях установление тесных партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеет очень важное значение. Это касается наших двух стран. Мы имеем полное взаимопонимание в оценке этой ситуации с нашими турецкими коллегами», — сказал он.

Таран напомнил, что Украина активно развивает военно-техническое сотрудничество с Турцией — на этой неделе между странами были подписаны контракты на производство и поставку корветов и беспилотных авиационных комплексов. «Мы рассматриваем стратегическое партнерство с Турцией в контексте реализации внешнеполитического курса Украины и обретение полноправного членства в НАТО. Практическая реализация инициатив между Украиной и Турцией будет способствовать достижению стабильности в регионе Черного моря и интеграции Украины в евроатлантическую систему коллективной безопасности», — подчеркнул министр.

Также имелось сообщение Министерства обороны Украины о расширении сотрудничества с Турцией, в частности, на поприще закупки для нужд ВМСУ турецких корветов класса “Ada”. Этот вопрос прокомментировал на своей странице в Фейсбук украинский военный эксперт Александр Коваленко. Он напомнил, что турецкие корветы типа “Ada” обладают полным водоизмещением чуть более 2 400 тонн, максимальной скоростью 29 узла, дальностью плаванья 3 500 миль, автономностью 21 день и экипажем 106 человек. Они имеют на вооружении 8 противокорабельных ракет «Гарпун»; торпедные аппараты для 324 mm Mk.32 либо Mk.46; артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid; зенитно-ракетное вооружение в виде RIM-116 ПУ Mk 49 RAM. По мнению А.Коваленко, турецкие корветы, как по основным характеристикам, так и по вооружению, несколько уступают украинскому проекту 58250.

«Но, как всегда, есть одно существенное “НО”. Украинский корвет был заложен в 2011 году, и его строительство всячески тормозилось пророссийским руководством “Черноморского судостроительного завода”, входящего в “Смарт-Холдинг” агента российского влияния Вадима Новинского. Фактически, даже на сегодняшний день, судьба “Владимира Великого” остаётся туманной и когда корабль сможет быть принят в состав ВМСУ – вопрос. Причём вопрос, на который вам так никто и не даст 100% ответа», — пишет он

В свою очередь, напоминает украинский военный эксперт, турецкие корветы типа “Ada” на Военно-морской верфи в Стамбуле строятся с 2005 года. На сегодняшний день благодаря оптимизации производственного процесса и серийному заказу, темпы постройки каждого из корветов сведены к 4 годам. Два от закладки до спуска на воду и два года до передачи в состав флота.

«То есть, при идеальных условиях, а я не утверждаю, что именно так и будет, а использую их как пример, при закладке корвета для нужд ВМСУ в 2021 году уже к 2024 состав флота может пополниться первой новой боевой единицей данного типа. И как по мне, новые боевые корабли такого класса в составе флота это куда лучше, чем эскадра из сладких грёз и фантазий», — резюмирует А.Коваленко.

Свое отношение к визиту представительной турецкой делегации в Киев выразил и глава ОДАУ Хикмет Джавадов. На своей странице в Facebook он поместил пост, в котором высказал удивление тем, что данный визит столь вяло освещался украинскими СМИ. «Понятно, что страна живет в условиях, увы, непрекращающихся коррупционных и внутриполитических скандалов, стремительных взлетов и падений рейтингов представителей власти и оппозиции. Но нельзя, при всем этом, забывать о важности развития отношений Украины с государствами, которые и словом и делом доказывали верность духу стратегического партнерства с ней», — справедливо указал глава ОДАУ. Он напомнил, что весь мир сумел убедиться в эффективности турецкого оружия, в частности легендарных беспилотников Bayraktar TB2 в ходе армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе, которая закончилась полным разгромом армянской армии и восстановлением территориальной целостности нашей страны. «Официальная Анкара, как и официальный Баку, всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Украины. Они открыто заявляют о своей заинтересованности во всестороннем развитии отношений с Украиной. Нам есть что предложить друг другу. Да и в целом, Украине всегда были и остаются нужны верные друзья. Азербайджан и Турция такими были, есть и будут. И об этом, как мне кажется, не стоит забывать украинским СМИ», — справедливо подчеркнул Х.Джавадов. Которому в комментариях напомнили, что многие украинские СМИ принадлежат, увы и ах, ориентированным на Россию местным олигархам. В чем и состоит специфика их многих СМИ информационной политики.