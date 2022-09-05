Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Как отмечается, эти переговоры стали последним контактом британского политика с украинскими лидером на посту главы кабмина королевства.

«Премьер-министр [Джонсон] дал понять, что он верит, что президент Зеленский и его люди могут и победят <…> Премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что для него было честью работать с ним и поддерживать его», — говорится в сообщении.

В канцелярии британского премьера также добавили, что в ходе беседы украинский лидер рассказал Джонсону о текущей ситуации на Украине. В ведомстве подчеркнули, что в рамках переговоров политики договорились поддерживать контакт друг с другом, но уже в качестве друзей.

5 сентября правящая Консервативная партия огласила внутренних выборов своего нового лидера. Большинство голосов получила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Как ожидается, 6 сентября она займет пост премьера королевства, тем самым сменив Джонсона, подавшего в отставку в середине лета на фоне череды скандалов.