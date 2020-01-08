После удара Ирана по американским базам Трамп выступил с заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил американский лидер в своем обращении к нации.

По словам Трампа, жертв удалось избежать благодаря работе системе раннего предупреждения.

Он заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана.

Помимо этого, американский президент заявил, что Иран оказывает поддержку террористам.

Также Трамп отметил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти.

Президент США призвал Великобританию, Китай, Германию, Францию и Россию работать над новой сделкой с Ираном.

Трамп заявил, что обратится к НАТО с просьбой активнее участвовать в происходящих на Ближнем Востоке процессах.

«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которое вы заслуживаете», — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.