Россия планирует провести неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в начале апреля, чтобы обсудить, по ее словам, «реальное положение» украинских детей, вывезенных в Россию.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил на пресс-конференции, что Россия планировала заседание Совета задолго до пятничного объявления МУС, пишет The Associated Press.

Небензя из России назвал вопрос о детях «абсолютно раздутым» и сказал, что Москва хочет объяснить на заседании Совета Безопасности примерно 6 апреля, что они были доставлены в Россию «просто потому, что мы хотели избавить их от опасности, которую могут принести военные действия».

У Небензи спросили, планирует ли Россия вернуть детей.

«Конечно, в безопасных условиях. Почему нет?» — ответил российский посланник. (unian.net)