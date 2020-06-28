После победы на турнире UFC Вегас 4 Порье госпитализирован

Американец Дастин Порье заявил, что отправляется в больницу посте поединка против новозеландца Дэна Хукера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Вегас 4.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX, продлился все пять раундов и завершился победой представителя США единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:46.

«Это было весело. Отправляюсь в больницу, чтобы мне сделали сканирование головы. Потом отправлюсь к жене и дочери. Всем спасибо», — сказал Порье в сторис Instagram.

Для Порье эта победа стала 26-й в карьере. Также на его счету шесть поражений. В активе Хукера 20 побед и девять поражений. (gazeta.ru)