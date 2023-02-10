Российского посла Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы в связи с сообщениями о пролете ракеты над территорией республики. Об этом сообщили в молдавском внешнеполитическом ведомстве, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Глава дипломатии Молдовы распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИДЕИ, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства, через пролет российской ракеты», — заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ также указал, что Кишинев решительно отвергает последние недружественные действия и заявления в сторону республики.