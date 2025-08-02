По информации издания, с момента введения импортных тарифов весной 2025 года Apple уже понесла убытки в размере 800 млн долларов. Прогнозируется, что до завершения текущего финансового квартала, который заканчивается в сентябре, эта сумма увеличится еще на 1,1 млрд долларов. Таким образом, общий ущерб компании от пошлин за этот период может составить 1,9 млрд долларов США.

Ранее представители компании уже намекали, что растущие издержки могут отразиться на потребителях. В частности, Apple оправдывала возможное повышение цен на линейку продукции, которая выйдет осенью 2025 года, именно торговыми пошлинами, введенными президентом Трампом в отношении Китая.

Исторически так сложилось, что абсолютное большинство гаджетов Apple, предназначенных для американского рынка, производилось в Китае. Однако в последние годы компания активно работает над диверсификацией своих производственных цепочек, стремясь снизить зависимость от одного региона. В рамках этой стратегии Apple переносит свои производственные мощности в другие страны, в частности, в Индию и Вьетнам.

Сегодня большинство iPhone, продаваемых на территории США, поступает из Индии, в то время как основная часть компьютеров Mac, планшетов iPad и часов Apple Watch собирается во Вьетнаме.

Тем не менее, даже эта стратегия сталкивается с новыми проблемами. Ситуацию для Apple серьезно осложняет недавнее решение Дональда Трампа ввести с 1 августа 25-процентные импортные пошлины на всю продукцию из Индии. Этот шаг может помешать планам компании по дальнейшему расширению производства iPhone в Индии и увеличению экспорта электроники на американский рынок.