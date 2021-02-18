Портленд принял заявление в связи с Ходжалинским геноцидом

Мэр американского города Портленд (штат Мэн) Кэтлин М.Снайдер подписал заявление об объявлении 26 февраля 2021 года Днем памяти жертв Ходжалинской резни.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, подписание заявления состоялось по инициативе главы азербайджанской общины Мэн Тарлана Ахмедова.

В заявлении говорится о 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, отмечается, что трагедия является одним из самых крупных массовых убийств, совершенных против человечности. Было отмечено, что Ходжалинская резня является одним из преступлений против человечности в мире.

Принятие такого заявления в штате Мэн можно расценить как значимый успех азербайджанцев США накануне годовщины Ходжалинского геноцида.