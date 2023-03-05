Причиной решения властей Италии и Германии заблокировать запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году стала позиция автоконцернов Porsche и Ferrari. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании, специализирующиеся на производстве спорткаров класса «люкс», добиваются исключения для синтетического электротоплива или электронного топлива на фоне запланированного ЕС на 2035 год запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Журналисты отмечают, что в Германии и Италии Porsche и Ferrari считаются «национальными иконами», поэтому их позиция смогла заставить правительства этих изменить решения по вопросу о полном запрете ДВС в считанные дни.

Ранее, 1 марта, сообщалось о том, что Италия выступит против запрета продаж автомобилей с ДВС в Европе.

«Италия разделяет цели декарбонизации, но считает необходимым достижение экологических целей путем экономически устойчивого и социально справедливого перехода, чтобы избежать негативных последствий для страны с точки зрения занятости и производительности», — заявили в экологическом министерстве страны.(gazeta.ru)