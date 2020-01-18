Помпео заявил о важности коалиции во главе с США для будущего Ирака

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул важность действий международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с США для обеспечения независимости и сохранения суверенитета Ирака во время телефонного разговора с иракским президентом Бархамом Салехом. Об этом говорится в cообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус в субботу, 18 января.

Кроме того, Помпео и президент Салех согласились с тем, что необходимо снижать напряженность в ближневосточном регионе.

Ранее 18 января исполняющий обязанности главы МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что все региональные игроки на Ближнем Востоке должны уважать суверенитет Ирака и не нарушать его

Аль-Хаким подчеркнул, что Ирак должен оставаться нейтральным государством и его не следует втягивать в региональный конфликт очередного обострения отношений между США и Ираном.

31 декабря десятки протестующих напали на посольство США в иракском Багдаде. В ночь на 3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту Багдада, был убит генерал Касем Сулеймани, которого Вашингтон счел причастным к нападению.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство (iz.ru)