Помпео заявил о готовности США «ответить» на ситуацию с Навальным

По его словам, США ожидают от России расследования, которое «даст возможность понять, как Навальный был отравлен». Помпео выразил надежду, что результаты расследования ОЗХО станут известны в конце этой или начале следующей недели.

Говоря о возможном «ответе» на ситуацию с Навальным, глава Госдепа напомнил о том, как Вашингтон отреагировал на отравление Сергея Скрипаля. «Нет никаких оснований ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что, возможно, произошло, как только будут доступны все факты», — добавил он.(РИА Новости)