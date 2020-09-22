Помпео заявил о готовности США «ответить» на ситуацию с Навальным

США намерены отреагировать на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, как только станут известны результаты расследования, проводимого Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, США ожидают от России расследования, которое «даст возможность понять, как Навальный был отравлен». Помпео выразил надежду, что результаты расследования ОЗХО станут известны в конце этой или начале следующей недели.
Говоря о возможном «ответе» на ситуацию с Навальным, глава Госдепа напомнил о том, как Вашингтон отреагировал на отравление Сергея Скрипаля. «Нет никаких оснований ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что, возможно, произошло, как только будут доступны все факты», — добавил он.(РИА Новости)