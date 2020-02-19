Помпео заявил, что Трамп хочет заключить торговые сделки со странами Африки

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет заключать торговые сделки с африканскими странами. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг.

«Если и есть что-то, что вы должны знать о нашем президенте и моем начальнике, так это то, что он любит сделки» — отметил Помпео в своей речи в столице Эфиопии Аддис-Абебе. — Он хочет, чтобы между США и африканскими государствами происходило нечто большее».

Госсекретарь США также призвал лидеров африканских стран следовать подходу администрации Трампа и стремиться к ограниченному участию государства в экономике.

Посещение Эфиопии стало последним пунктом африканской поездки Майкла Помпео. Ранее госсекретарь посетил Сенегал и Анголу.

| 2020-02-19T15:58:50+00:00 19 февраля 2020, 19:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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