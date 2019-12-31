Помпео заявил, что США примут меры для защиты своих интересов от исходящих от Ирана угроз

«Помпео и премьер-министр Нетаньяху обсудили удары США в Сирии и Ираке и угрозу, которую Иран представляет для региона. Госсекретарь вновь заявил, что США примут решительные меры для защиты своих граждан и своих интересов от иранских угроз», — отметила дипломат.

По ее словам, шеф американской дипломатии в понедельник также обсудил удары США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. «Помпео и наследный принц Аль Нахайян выразили глубокую обеспокоенность в связи с нападениями «Катаиб Хезболлах» на силы [возглавляемой США] коалиции в Ираке. Госсекретарь и наследный принц согласились, что действия США, предпринятые с целью защиты интересов коалиции, были оборонительными, соразмерными и оправданными», — добавила Ортэгус.

«Госсекретарь и наследный принц [Саудовской Аравии] согласились с тем, что иранский режим и подконтрольные ему силы продолжают оставаться дестабилизирующей силой в регионе, а страны имеют право защищать себя перед лицом этих угроз. Госсекретарь подчеркнул, что на нападения иранского режима или подконтрольных ему сил, которые причиняют вред американцам, нашим союзникам или нашим интересам, будет дан решительный ответ, как это было продемонстрировано вчера [в воскресенье]», — сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также указала, что США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия «продолжат работу по противодействию злонамеренному поведению Ирана».(ТАСС)