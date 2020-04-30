Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном

Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

«Согласно условиям ядерной сделки с Ираном в октябре 2020 года любое государство могло бы продавать обычные виды вооружений Исламской Республике Иран, — отметил он. — Вот почему мы вышли из сделки. Теперь наша задача состоит в том, чтобы не допустить продажи этого оружия. Мы работаем с нашими британскими и французскими партнерами». Как полагает Помпео, союзники Вашингтона согласны с тем, что продажа оружия Ирану недопустима. «Надеюсь, что россияне и китайцы будут смотреть на это так же», — добавил он.

«Президент [США Дональд] Трамп намерен использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы у иранцев не стало больше обычных видов вооружений», — заверил Помпео. Он подчеркнул, что США намерены в первую очередь действовать по линии ООН и в сфере дипломатии. «Я убежден, что мы сможем добиться этого. Речь не идет о том, чтобы вернуться в СВПД. У нас нет таких намерений», — отметил госсекретарь.(ТАСС)