Помпео призвал Чехию сотрудничать с США, а не с Россией

Более значительное участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может подорвать независимость республики, заявил в среду на пресс-конференции в Праге находящийся здесь с визитом госсекретарь США Майк Помпео.

Во время переговоров с премьером Чехии Андреем Бабишем госсекретарь США напомнил, что одним из кандидатов на участие в тендере на сооружение нового энергоблока на АЭС «Дукованы» (на юго-востоке республики) является американская компания Westinghouse. Кроме того, США готовы, по его словам, сотрудничать с Чехией в поставках других видов энергетического сырья.

Заявку на участие в тендере на сооружение нового энергоблока на АЭС «Дукованы» подала также компания «Росатом».