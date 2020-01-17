Помпео примет участие в конференции по Ливии в Берлине 19 января

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит 19 января Берлин, где примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Помпео отправится в Берлин 19 января, чтобы принять участие в международной конференции по Ливии, которую совместно организовали Германия и ООН в рамках состоящего из трех пунктов и представленного Совету Безопасности ООН плана спецпредставителя [генсекретаря] ООН [по Ливии Гасана] Саламе», — отметила дипломат.

Кроме того, как сообщила Ортэгус, Помпео 20 января посетит Боготу, где примет участие в конференции, посвященной борьбе с терроризмом. Он также встретится с президентом Колумбии Иваном Дуке и другими региональными лидерами.

21 января Помпео посетит Сан-Хосе (столица Коста-Рики), где проведет переговоры с президентом Карлосом Альварадо. В этот же день он отправится в Кингстон (столица Ямайки), где встретится с премьер-министром Эндрю Хоулнессом.