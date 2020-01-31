Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу встречу в Киеве.
«Мы с нетерпением ожидаем его (Помпео – ред.) плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел (Вадимом – ред.) Пристайко и министром обороны (Андреем – ред.) Загороднюком», — написал Божок в Twitter.
Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.(РИА Новости)