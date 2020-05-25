Помпео поблагодарил Кабул за инициативу освободить 2 тыс. талибов

Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил благодарность Кабулу за инициативу афганских властей освободить 2 тыс. сторонников радикального движения «Талибан». Об этом в своем Twitter сообщил в понедельник президент Афганистана Ашраф Гани.

Афганский лидер написал, что Помпео в телефонном разговоре с ним и с главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой «поблагодарил афганские власти за смелый процесс по освобождению до 2 тыс. талибов». Афганский президент добавил, что Помпео указал на стремление Вашингтона «добиваться долгосрочного прекращения огня [на афганской земле] и начала прямых [межафганских] переговоров».

В воскресенье Гани распорядился освободить из тюрем до 2 тыс. сторонников «Талибана» в качестве знака доброй воли в ответ на объявленное талибами перемирие на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Президент Афганистана приветствовал объявление талибами трехдневного прекращения огня и поручил силам безопасности страны поддерживать временный режим перемирия.(ТАСС)