Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

«Мы отвергаем доклад и мнения, изложенные сегодня спецдокладчиком ООН (Агнес) Калламар относительно авиаудара США, который убил командира сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Выводы госпожи Калламар фиктивны… США транспарентны в том, что касается обоснований удара с точки зрения международного права», — говорится в письменном заявлении Помпео.

«Удар, которым был убит генерал Сулеймани, был ответом на эскалацию целой серии вооруженных нападений ИРИ и боевиков, которых она поддерживает, на силы и интересы США в Ближневосточном регионе. Удар был нанесен для сдерживания Ирана от организации или поддержки дальнейших нападений против США и их интересов, а также для сокращения боевого потенциала сил «Кудс», — добавил Помпео.(РИА Новости)