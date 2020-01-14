Помпео опроверг сообщения, что посольства США не уведомили о готовящейся атаке Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео опроверг утверждения американских СМИ о том, что сотрудники Госдепартамента не были уведомлены о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на посольства Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник вечером.

Помпео указал, что такие утверждения являются «неверными и опасными, а также умышленно принижают усилия этой администрации по защите мужчин и женщин, которые работают в наших [США] посольствах». «Мы не только уведомили их, но приняли комплекс мер с тем, чтобы обеспечить их полную защиту и безопасность, чтобы они были подготовлены, чтобы там была усилена защита на случай, если что-то пойдет не так», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщила о том, что сотрудники ведомства, занимающиеся вопросами безопасности американских посольств, не знали о готовившихся командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани атаках на американские диппредставительства. При этом, уточняют источники CNN, все посольства получили предупреждение от Госдепартамента непосредственно перед ударом, нанесенным в ночь на 3 января. Оно, однако, также не касалось прямой угрозы какому-либо из диппредставительств.(ТАСС)