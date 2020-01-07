Помпео обвинил Иран в подрыве мирного процесса в Афганистане

Иран активно работает надо тем, чтобы подорвать мирный процесс в Афганистане, заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
«В Афганистане есть аспект конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность туда Исламской Республики Иран… Иран сегодня активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои давние повсеместные усилия по поддержке находящихся там вооруженных группировок», — сказал он.
По его словам, власти Ирана имеют дело с движением «Талибан» и связанными с ним группировками.(РИА Новости)
| 2020-01-07T22:40:37+00:00 8 января 2020, 01:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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