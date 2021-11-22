Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) отложила введение сквозного шифрования в мессенджере Facebook Messenger и фотосервисе Instagram. Как сообщает Engadget, эту важную для безопасности пользователей функцию оставили на доработку.

Глобальный руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис отметила, что ранее переход на более защищенные алгоритмы общения планировался к 2022 году. По ее словам, недавно было принято решение, что внедрение сквозного шифрования произойдет «когда-нибудь в 2023 году».

Дэвис уточнила, что специалистам требуется больше времени для ввода функции. Сквозное шифрование давно применяется в мессенджере WhatsApp, который также принадлежит Meta.

Руководитель добавила, что Meta и после ввода шифрования по-прежнему будет способна выявлять запрещенный контент. Для этого специалисты будут анализировать незашифрованную информацию и рассматривать жалобы пользователей.

Ранее сообщалось, что в версии мессенджера WhatsApp для Android ввели новую функцию. Теперь пользователи смогут получить уведомление о реакции собеседника на их сообщение.(Газета.Ru)