Бежавший в Беларусь польский рядовой Эмиль Чечко рассказал, что убивал беженцев вместе с польскими силовиками. Об этом он заявил телеканалу «Беларусь—1».

«Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал», — рассказал солдат.

По его словам, он впервые убил человека весной этого года, с тех пор лица убитых невозможно забыть. Поэтому со временем те, кто убивают, уже не смотрят в лицо — только целятся в грудную клетку, предположил Чечко.

Он заявил, что убийство вызывает чувства, которые крайне трудно описать — «как будто кому-то разорвал душу». (Газета.ру)