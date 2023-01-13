Сейм Польши призвал власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимое специализированное лечение, соответствующее мировым стандартам.

«В связи с тревожной информацией о драматическом состоянии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе о медицинских диагнозах, подтверждающих его стремительно ухудшающееся здоровье, Сейм Республики Польша обращается к властям Грузии с призывом защитить общечеловеческие принципы гуманизма», — говорится в принятой резолюции.

Сейм отмечает, что призывая международное сообщество к солидарности и настойчивым действиям по спасению жизни и здоровья Саакашвили, учитывает его «значительный вклад в формирование проевропейских настроений грузин, в результате чего правительство Грузии подало заявку на членство в ЕС в 2022 году».

В резолюции также указывается на заявления Саакашвили о том, что после лечения и реабилитации он готов вернуться в Грузию для дальнейшего рассмотрения судебных дел. (newsgeorgia.ge)