Власти США пообещали поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Об этом рассказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о палестино-израильском конфликте.

«Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение. Терроризму нет оправдания», — передает ТАСС слова Байдена.

Он отметил, что 7 октября боевики на юге Израиля уничтожали целые семьи. «ХАМАС хуже ИГИЛ. Их единственная цель была — уничтожать евреев», — отметил президент США.