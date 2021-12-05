Пограничники Польши задержали в субботу в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз «Руслана». Об этом сообщил специализированный польский сайт «Морской портал».

По его информации, судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, «шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <…> за пределами выделенного водного пути».

Инцидент произошел в субботу около 04:00 (07:00 по бакинскому). Экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб, к судну отправились спасатели и пограничники. В километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель. «Российское судно, идущее из Клайпеды, в последний момент избежало выхода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске», — информировал портал.

Он утверждает, что капитан сухогруза и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии. По информации польских СМИ, судно задержано и в Польше из-за произошедшего начато разбирательство с участием, в частности, Морского управления в Гдыне. Согласно данным портала Marine Traffic, судно находится сейчас в порту Гданьска. (ТАСС)