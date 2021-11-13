Вблизи границы Польши с Беларусью обнаружено тело 20-летнего гражданина Сирии.

Об этом передает Коммерсант.

По словам польских правоохранителей, тело нашли в лесу: «Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти»,— сообщила полиция Подляского воеводства в Twitter.

С начала кризиса на польской территории вблизи границы с Беларусью уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов. Польские власти усилили охрану границ.